Bayer Leverkusen-Roma risultato 0-0 | giallorossi in finale di Europa league

Pagelle- Roma, Matic intellettuale del pallone (7,5), Mancini leader (7), Mourinho condottiero (8) Ma la finale è finale, è il termine di un percorso, il bivio conclusivo. Trenta ...I giallorossi, vittoriosi all'andata per 1 - 0 all'Olimpico sul, hanno chiuso la gara di ritorno a reti inviolate (0 - 0). Tanto è bastato alla Roma per strappare il biglietto per l'...ROMA - Ci sarà la Roma di José Mourinho nella prossima finale di Europa League in cui i giallorossi, dopo aver staccato il pass superando ildi Xabi Alonso in semifinale , sfideranno il Siviglia di Jose Luis Mendilibar capace invece di eliminare la Juve di Massimiliano Allegri ...

Regge il muro di Mourinho: la Roma ferma il Bayer e vola in finale! La Gazzetta dello Sport

Nell'intervista ai canali ufficiali del club, Mourinho infatti racconta di Antonio, dipendente di Trigoria nell'area food, che per essere a Leverkusen, visti magari i costi della trasferta e gli ...Mourinho Leggenda, Abraham ingaggia battaglie epiche, Mancini è Spartaco, Ibanez vale un biglietto per Budapest ...