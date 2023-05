Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Mourinho | “Questi ragazzi meritano qualcosa di speciale”

(Di venerdì 19 maggio 2023) José, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Sky. I giallorossi, nonostante si siano fatti vedere solo in avvio con Lorenzo Pellegrini, hanno difeso bene il vantaggio dell’andata (per 1 a 0 con gol di Bove). Stesso copione per la ripresa. Ildomina in lungo e in largo ma manca di concretezza e di fortuna e così, nonostante gli otto minuti di recupero, il risultato resta 0-0 ma a passare il turno è la squadra dello Special One.: “Non possiamo dimenticare la tristezza della gente” Josè, sollecitato dai giornalisti Sky, ha così iniziato il suo intervento: “Un ...

Nella gara di ritorno della semifinale di Europa League, la Roma pareggia per 0 - 0 in casa dele si qualifica per la finale. Al ...Con tutto il cuore possibile la Roma è riuscita a difendere il vantaggio della gara d'andata e conquistare così l'accesso alla finale di Europa League . Eliminato ildopo lo 0 - 0 del ritorno in Germania, è rimasta decisiva la rete del giovanissimo Edoardo Bove all'Olimpico. Per i giallorossi è la seconda finale consecutiva europea con José ...Pagelle- Roma, Matic intellettuale del pallone (7,5), Mancini leader (7), Mourinho condottiero (8) Ma la finale è finale, è il termine di un percorso, il bivio conclusivo. Trenta ...

Bayer Leverkusen-Roma, le pagelle: Matic 7, un gigante. Sicurezza Rui Patricio La Gazzetta dello Sport

Le parole del turco in mixed zone Zeki Celik, nel post partita di Bayer Leverkusen-Roma, ha risposto ad una domanda di un cronista sulle sue condizioni: “Come sto Bene bene, tutto bene. Non è grande, ...i giallorossi si qualificano per la finale di Europa League a distanza di dodici mesi. Lo fanno alla Mourinho: 1-0 all’Olimpico con il gol di Edoardo Bove, quindi 0-0 in trasferta a Leverkusen contro ...