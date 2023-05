Basket | Serie A1 2022 2023 | calendario | programma e tv gara-4 quarti di finale playoff

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il, ile come vedere in tv-4 deidideidellaA1di. L’azione prosegue serrata in questa prima fase, verso la conquista del titolo: continua la sfida tra Sassari e Venezia, così come quella tra Pesaro e Olimpia Milano, mentre, nel momento in cui si scrive, bisogna ancora aspettare per Trento-Tortona e Brindisi-Virtus Bologna (che, nel caso, si giocheranno domenica 21 maggio). Tutte le sfide verranno trasmesse su Eleven Sports e su Dazn, e una selezione verrà proposta, a rotazione, anche sui canali di Eurosport, oltre che in chiaro su NOVE e DMAX. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON TABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO ...

...Gara 3 dei play off scudetto del massimo campionato dinazionale. Avversario di turno la Virtus Segafredo Bologna, corazzata quasi perfetta, che ha vinto le prime due gare di questae ...TRENTO - Questo venerdì alle 20 si gioca alla BLM Group Arena di Trento gara 3 del primo turno dei playoff dellaA ditra Dolomiti Energia Trentino e Bertram Derthona, forte di un vantaggio di 2 - 0 nella. Un altro successo consentirebbe ai ragazzi di coach Ramondino di staccare già il pass ...... Tessitori come giocatore chiave per tenere la gara aperta, grazie a unadi break che ... Jones 15, Gentile 14, Dowe 10 Venezia: Spissu, Willis 15, Tessitori 11 Leggi i commentiItaliano: ...

Basket, Serie A: Pesaro batte Milano e allunga la serie. Vince Sassari - Sportmediaset Sport Mediaset

Oggi, venerdì 19 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...È uscito nelle librerie e nei principali store online “Il volo di Nembo Kid”, la biografia di Antonello Riva, leggenda della pallacanestro italiana, canturina e detentore del record di punti ...