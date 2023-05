Basket | Serie A | Bologna sbanca Brindisi ed è in semifinale | Trento riapre i giochi con Tortona

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Virtusè la prima semifinalista dei Playoff diA. La squadra di Sergio Scariolo espugna il campo della Happy Casain gara-3, imponendosi per 100-95 e chiudendo lasul 3-0. Una partita che ha visto partire forte i padroni di casa, prima del parziale di 33-18 delle V nere nel terzo quarto con le triple di Belinelli e le giocate di Shenghelia.ha la forza di rientrare ancora con Reed, ma la Happy Casa viene condannata da un errore ai liberi di Bowman (era per il pareggio) e da una clamorosa palla persa nei secondi finali. Non basta aun clamoroso Marcquise Reed da 33 punti con sei triple segnate sulle dieci tentate. Ottima anche la prova di D’Angelo Harrison con 19 punti. In casal’uomo chiave è ancora una volta ...

La Virtus Bologna è la prima semifinalista dei Playoff di Serie A. La squadra di Sergio Scariolo espugna il campo della Happy Casa Brindisi in gara-3, imponendosi per 100-95 e chiudendo la serie sul 3 ...