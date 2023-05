Basket | Olympiacos primo finalista in Eurolega 2023 | il 27-2 del terzo quarto abbatte il Monaco

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’centra la sua nona finale di, tra era FIBA ed era ECA, della propria storia. Battuto nella semifinale delle Final Four l’ASper 76-62; decisivo in quel di Kaunas un parziale bestiale di 27-2 (sì, 27-2) nei terzi dieci minuti, che cancella una grande prima metà di gara dei debuttanti al gran ballo delle big. Sasha Vezenkov rispetta in pieno il ruolo di MVP della stagione con 19 punti; 15 per Kostas Papanikolaou e 12 per Moustapha Fall. Dall’altra parte Mike James ed Elie Okobo scrivono quota 17, 11 invece per Jordan Loyd.che inizia senza scossoni e, evidentemente, anche con tanto di contratto sui due fronti. La sostanza è che Mike James, più di tutti, è colui che incide in queste fasi iniziali: tiri puliti, due triple, ed è con la sua spinta che il ...

Decisivo il terzo quarto in cui l'Olympiacos ha segnato 27 punti e ne ha concesso solo 2 punti al Monaco che aveva chiuso in testa i primi due parziali di 12.

