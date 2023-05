Basket | Final Four Eurolega 2022 2023 | l’Olympiakos è in finale | Monaco battuto 76-62

(Di venerdì 19 maggio 2023)è la primaista dell’di. La compagine greca spazza via ilmediante il punteggio di 76-62 nella prima semie e stacca il passa per l’agognato ultimo atto di Kaunas, in Lituania. Grande avvio di partita da parte dei francesi, che chiudono il primo quarto avanti 20-14 e nel secondo allungano ulteriormente mettendo a referto un parziale di 21-15. All’intervallo, dunque, sono dodici i punti che dividono le due squadre. Nella ripresa, però, la squadra greca cambia decisamente marcia ed annichilisce gli avversari con un pesantissimo ed imbarazzante 27-2, che capovolge completamente l’andamento del match. Nell’ultimo quarto ilfa quel che può, ma deve arrendersi allo strapotere ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid - Barcellona , sfida valida come semifinale delleFour dell' Eurolega 2022/2023 di. Comincia la due giorni di adrenalina e passione a Kaunas, dove le quattro migliori squadre del continente si sfidano su gara secca alla caccia del ...

Basket, Final Four Eurolega 2023: Olympiacos-Monaco e Barcellona-Real Madrid, che semifinali a Kaunas OA Sport

Prima semifinale della Final Four di EuroLega dove scendono in campo Olympiacos Pireo e AS Monaco. La dominatrice della stagione regolare contro una delle ...Olympiacos in finale di Eurolega: la squadra del Pireo rimonta il Monaco di Mike James 76-62 nella prima semifinale delle Final Four di Kaunas con un pazzesco parziale di 27-2 nel terzo periodo. Alle ...