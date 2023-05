Basket femminile | Lorela Cubaj torna WNBA con Atlanta | Porcari prende il suo posto nel raduno azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023)a giocare in. La nativa di Terni approda nuovamente nella lega americana, dove vestirà la maglia delleDream. Si tratta di un ritorno negli Stati Uniti per la lunga azzurra, visto che lo scorso anno era stata selezionata al Draft con la diciottesima scelta da Seattle, prima di essere subito trasferita a Ney York. Con le Liberty,ha giocato undici partite, mettendo a referto otto punti. Il suo massimo in carriera sono stati i quattro punti realizzati nel match contro le Connecticut Sun. L’azzurra è stata per quattro anni in America, visto che ha giocato al College con Georgia Tech, chiudendo la stagione da senior con 12,5 punti, 11,5 rimbalzi e 2,8 assist a partita, venendo premiata come miglior giocatrice difensiva dell’anno in ACC, con anche ...