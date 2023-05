Barzaghi | «Lukaku titolare col Napoli | è la sua occasione!»

(Di venerdì 19 maggio 2023) In vista di-Inter, che si giocherà sabato pomeriggio al Maradona alle ore 18:00, Simone Inzaghi sta ragionando sulla possibile scelta dei titolari (vedi articolo). Di questo e di Romelunello specifico ha parlato Matteoa Sky Sport. OCCASIONE ? Matteo, a Sky Sport, ha parlato di Romelue della sua quasi certa titolarità in-Inter (vedi articolo): «Romelupuò tornarecon il: è un’occasione importante per lui che, con numeri e gol, sta dimostrando di essere in forma. Deve dimostrare di meritare il posto danelle finali. Deve giocare bene aper rendere ermetica la qualificazione alla prossima Champions League. La sua ...

