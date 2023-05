Bari | murales con Falcone e Borsellino in ricordo delle stragi di Capaci e via D' Amelio

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 maggio 2023) Da una parte Giovanni, dall'altra Paolo, con i nomipersone morte con loro nelledie via D', nel 1992. E poi quattro operai, a simboleggiare tutti i lavoratori che in Italia perdono o rischiano la vita mentre svolgono la propria professione. È il murale della legalità realizzato dall'artista Kris Rizek e che la Uil Puglia ha voluto regalare alla città diper ricordare le vittime di mafia e sui luoghi di lavoro. L'opera, lunga 14 metri, è stata inaugurata oggi, in via, sul muro che delimita l'areaex casermette, destinata a ospitare il nuovo parco della giustizia. Presenti, fra gli altri, il segretario generale Uil nazionale Pierpaolo ...