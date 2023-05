- Reggina 1 - 0:tabellino(4 - 3 - 1 - 2): Caprile 7; Pucino sv (5' Dorval 6,5), Di Cesare 7, Vicari 7, Ricci 6,5; Maita 6,5 (85' Molina sv), Benali 7, Bellomo 6,5 (64' Benedetti 6,......ha battuto nella finalissima ANGELINA Come al solito ecco i nostri commenti e le nostre... 19 anni, vive in provincia di. Entrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo ...I rosanero però, in virtù della sconfitta della Reggina a, restano in zona playoff all'ottavo ... Tabellino eCAGLIARI (3 - 4 - 1 - 2): Radunovic 6; Deiola 7 (75' Kourfalidis 6), Goldaniga ...

Bari, le pagelle di CM: Esposito artista, Cheddira arma letale | Altri ... Calciomercato.com

Genoa e Bari torneranno in campo sul risultato di 2 a 1 per i liguri. Segna con un bellissimo tiro Sabelli (prima rete per lui), pareggia su punizione Esposito e quindi tocca a Gudmundsson con una ...45' - Due minuti di recupero 42' - Bella palla di Antenucci per Scheidler, che in piena area calcia forte ma addosso a Martinez. Sul ribaltamente di fronte ci provano Coda e Badelj ...