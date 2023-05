Bari | altri ottanta poliziotti entro fine anno Comitato provinciale per la sicurezza con il ministro dell' Interno | anche altri carabinieri e militari della Guardia di finanza

(Di venerdì 19 maggio 2023) In prefettura disi è svolta la riunione delper l ordine e la. Presente il,, Matteo Piantedosi, la cui presenza era stata chiesta dal sindaco di, Antonio Decaro. L’emergenza criminalità con le continue spaccate notturne per derubare negozi edfatti malavitosi in aumento aveva indotto il primo cittadino barese a sollecitare il Viminale. Tra i provvedimenti annunciati dalil potenziamento’organicoe forze’ordine nella città metropolitana:l’oltre a ...

Oltre al turismo crescono anchesettori, come l'industria e le costruzioni, che hanno ... a margine della presentazione del murale della legalità donato da Uil Puglia alla città di... Società italiana di cure palliative (Sicp), e il supporto delle sezioni Ail di Roma e, ha ... Marco Vignetti, hanno portato il loro contributo, tra gli, relatori di fama internazionale ...... Società italiana di cure palliative (Sicp), e il supporto delle sezioni Ail di Roma e, ha ... Marco Vignetti, hanno portato il loro contributo, tra gli, relatori di fama internazionale ...

Bari: altri ottanta poliziotti entro fine anno Noi Notizie

Sicurezza in città, contrasto alla criminalità sia in forma organizzata che quella diffusa, combattere l’arrivo e lo spaccio della droga a Bari: questi gli obiettivi ambiziosi e complessi che sono al ...Serata da brividi. Una marea di emozioni che sale a fior di pelle. Sentimenti pizzicati come corde di violino. Genoa-Bari è la celebrazione della promozione in Serie A.