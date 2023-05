(Di venerdì 19 maggio 2023), allenatore del, si è espresso in conferenza stampa sulla sua situazione col: "Non sarà un...

Db(Spagna) 17/02/2022 - Europa League /- Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport Nella foto:L'allenatore delha tenuto la prima conferenza stampa da ...Commenta per primoHernandez, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa di un possibile obiettivo di mercato dalla Real Sociedad: ' Zubimendi è un pivot straordinario, un top player. Legge bene il ......Secondo quanto scrive Marca, trae ilnon è tutto rose e fiori in questo momento. L'allenatore dei blaugrana vuole un sostanzioso aumento di stipendio, che il club non può ...

Barcellona, Xavi: 'Rinnovo Non sarò mai un problema per il Barcellona' Calciomercato.com

Questa stagione ha dato i primi frutti, possiamo fare cose ancora più grandi". Così il tecnico del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad.Il Barcellona si è laureato campione di Spagna da pochi giorni. Dopo le delusioni europee, con l'eliminazione ai gironi di Champions League e il ko in Europa League per mano del Manchester United, i b ...