Barcellona vs Real Sociedad – probabili formazioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo aver conquistato il titolo della Liga 2022-23, ilcontinuerà la sua campagna elettorale con una partita in casa contro la, squadra che ambisce alle prime quattro posizioni, sabato 20 maggio pomeriggio. La squadra di Xavi si è laureata campione con quattro partite di anticipo battendo l’Espanyol per 4-2 nel derby dilo scorso fine settimana, ma laha pareggiato 2-2 contro il Girona e ha ancora del lavoro da fare se vuole assicurarsi una posizione tra le prime quattro in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

Il primo verdetto della Final 4 di Eurolega ha visto gioire l'Olympiacos, che adesso aspetterà l'altra finalista che uscirà fuori dal derby traMadrid e. A Kaunas la squadra del Pireo ha superato in rimonta il Monaco con il punteggio di 76 - 62. Decisivo un terzo periodo da incubo per i biancorossi del Principato, che hanno ...L'Inter è veloce nel gioco, questo è un gioco totalmente diverso da quello delMadrid, quindi ... E a Leverkusen ha giocato come anel 2010. Moratti: "Ma è bravissimo, bravissimo. Lui è ...... in Lituania, la squadra greca ha battuto il Monaco 76 - 62 (14 - 20, 29 - 41; 56 - 43) e domenica affronterà la vincente della sfida spagnola traMadrid eal via alle 20. Decisivo il ...

Euroleague Final Four Kaunas 2023: Barcellona-Real Madrid – 18 pari, dopo il primo quarto Sportando

Dopo aver superato in modo impressionante il Monaco nella semifinale delle Final Four di EuroLeague, l'Olympiacos con Real o Barcellona giocherà per il quarto trofeo europeo della sua storia dopo le ...EA Sports prosegue la campagna Team of the Season di FIFA 23 togliendo i veli alla Squadra della Stagione de LaLiga, selezionata dai videogiocatori.