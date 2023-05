Barcellona-Real Sociedad sabato 20 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xavi perde Araujo e Pedri | Imanol senza David Silva

Il primo è un torneo al quale partecipano Juventus, Milan,Madrid,, Arsenal e Manchester United. Televisivamente parlando, è assai attraente visto che le big inglesi e di Spagna ...Le formazioni ufficiali diSociedad , match valido per la 35esima giornata della Liga 2022/2023 . Grazie al successo contro l'Espanyol, i catalani si sono laureati aritmeticamente campioni di Spagna e potranno ...... però, non danno una reale idea del lavoro fatto dal tecnico di Zaldibar, in quanto l'organico biancorosso può essere considerato inferiore solamente alle tre big di Spagna:Madrid e ...

Grazie ai 5 punti realizzati contro il Barcellona, Sergio Llull è il miglior scorer nella storia delle Final Four di Euroleague.Questa sera il Barcellona, già campione di Spagna, scenderà in campo contro la Real Sociedad nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Liga. Per ...