Bancarotta fraudolenta | condannato il senatore Mario Occhiuto

Il senatore Mario Occhiuto, di 59 anni, di Forza Italia, è stato condannato dal Tribunale di Cosenza a 3 anni e 6 mesi di reclusione con l'accusa di bancarotta fraudolenta. (ANSA) ...L'esponente politico che si è sempre protestato innocente, era imputato per aver distratto due milioni di euro. Il legale ha annunciato ricorso in appello ...