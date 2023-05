Bancarotta fraudolenta | condannato il senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tre anni e sei mesi di reclusione per. Questa la condanna inflitta aldied exdi, accusato di. Lo stesso è statoanche al divieto di esercizio dell’attività d’impresa per 3 anni ed all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. A riportare la notizia é stato il Quotidiano del Sud, secondo cui il provvedimento riguarda la sua attività di imprenditore e non quella di politico. Sostanzialmente k’exdi, che é un architetto, sarebbe stato coinvolto nella vicenda giudiziaria nella sua qualità di ex amministratore della società di ...

