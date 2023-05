Bambino di 21 mesi muore soffocato mentre mangia

Leggi su today

(Di venerdì 19 maggio 2023) Morire a neppure due anni per un pezzetto di cibo. Manfredonia è sotto choc per la morte di un bimbo di 21. Il piccolo stavando quando qualcosa ha ostruito le vie respiratorie. Inutile la corsa in ospedale. La notizia è resa nota dal sindaco Gianni Rotice: "L'Amministrazione e tutta...