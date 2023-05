Bambini italiani tra i più obesi d’Europa

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’Italia resta ai primi posti in Europa pertà infantile. Una malattia alimentata da “pregiudizi e una narrativa fondata sullo stigma del peso. Guidano ancora troppo spesso l’approccio all’tà e al sovrappeso, specie in età evolutiva”, e “ciò paradossalmente contribuisce a far crescere i casi dità”, aumentando “un disagio personale e relazionale specie fra ie gli adolescenti che si sentono grassi, inappropriati, sviluppano una dimensione di emarginazione e vivono con disagio le interazioni sociali a scuola, nell’attività sportiva, arrivando perfino a sviluppare disturbi del comportamento alimentare”. A segnalare il ‘circolo vizioso’ è Piernicola Garofalo, a capo della Commissione Endocrinologia pediatrica di Ame (Associazione medici endocrinologi). L’esperto commenta i dati emersi ...

... specie in età evolutiva", e "ciò paradossalmente contribuisce a far crescere i casi di obesità", aumentando "un disagio personale e relazionale specie fra ie gli adolescenti che si sentono ...In maggioranza, glileggono narrativa, come romanzi, fumetti, libri per(50,7%) , mentre saggistica e manualistica non universitaria copre il restante 49,3% delle vendite. Nel 15,3% ...... con concerti, presentazioni di libri, giochi pere occasioni conviviali per le famiglie. ... due dei più forti giocatori, rispettivamente 2487 e 2200 punti Elo.

Scuola primaria, indagine: bambini italiani ai primi posti in Europa per lettura Sky Tg24

Sos Villaggi dei Bambini compie 60 anni e festeggia nelle piazze italiane con l'iniziativa "SessantiAMO". Le celebrazioni si snoderanno in 10 regioni. (ANSA) ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.