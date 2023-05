‘Ballando con le Stelle’ | Codacons fa esposto in procura per nuovo riesame voti finale

(Di venerdì 19 maggio 2023)atto del casocon le, la cui ultima edizione era finita al centro di una polemica legata alle votazioni social agli artisti in gara. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, ilha presentato unalladella Repubblica di Roma avanzando una nuova istanza didella documentazione riguardante i risultati “delle votazioni del pubblico raccolte attraverso i social network, ivi compresi i verbali, i tabulati, ed ogni documento ove sono stati appuntati e registrati tutti iricevuti nessuno escluso anche quelli provenienti dagli asseriti ‘profili falsi’ con riferimento alla puntatadel programmacon leandata in onda il 23 ...

Nuovo atto del caso 'le stelle' , la cui ultima edizione era finita al centro di una polemica legata alle votazioni social agli artisti in gara. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il Codacons ha ...Alla fine degli anni Ottanta ha scritto lo spettacolo MegaSalviShow e, negli anni successivi, ha preso parte ale stelle e al reality La Fattoria in qualità di inviato. Ha recitato in ...... sostengono come la discussione che Raimondo Todaro ha avutoMaria De Filippi al serale potrebbe costargli la riconferma: per il maestro, però, potrebbero riaprirsi le porte dile ...