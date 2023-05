“Ballando con le Stelle” bufera sulla nuova giuria | il misterioso post Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 maggio 2023)con lepotrebbe vedere unarivoluzionata per l’edizione 2023, o forse no. Il programma di punta del sabato sera di Rai Uno sta lanciando segnali contrastanti sui social, così come la sua conduttrice, Milly Carlucci, che inizialmente aveva fatto intendere che il cast non avrebbe subito variazioni. Eppure, secondo i bene informati, alcuni nomi potrebbero saltare, e nuove ipotesi si fanno avanti. I fan del programma, intanto, restano fedeli ai cinque giudici. “con le”: il“Chi confermereste in?“. Con questo semplice messaggio, lanciato dal profilo ufficialedicon le, il ...