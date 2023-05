Bagarini indagati | tra i loro clienti anche professionisti VIDEO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGestivano una clientela variegata, dall’operaio al professionista, inapoletani che, con l’aiuto di alcune ricevitorie compiacenti si accaparravano biglietti per le partite del Napoli allo stadio Maradona (di serie A e per la Champions League) eper altri eventi, come concerti, che poi rivendevano a prezzi duplicati. La circostanza emerge dalle indagini del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che oggi hanno eseguito una decina di perquisizioni tra Napoli e provincia. Le indagini, dal mese di febbraio, si sono avvalse di attività di intercettazioni dalle quali si evince che iavevano comeabituali deiai quali promettevanole magliette dei neo campioni d’Italia. Il ...

