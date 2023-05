Bagarini digitali | 300 mila euro d' incasso per una partita del Napoli

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Un sistema semplice ma allo stesso tempo ingegnoso. Con la complicità di diverse ricevitorie die provincia si accaparravano i biglietti per le partite delallo stadio Maradona, e poi li vendevano, anche via social, a prezzi maggiorati e anche al doppio. Non solo, ma modificavano le generalità degli intestatari dei titoli in modo da farle coincidere con i documenti dei tifosi che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. Lo ha scoperto il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza diche ha eseguito perquisizioni nei confronti di un gruppo di'. Dalle indagini, coordinate dalla Procura, è anche emerso il coinvolgimento degli addetti ai controlli allo stadio che, in cambio di mazzette, avrebbero agevolato l'ingresso dei ...