Azione non gli serve più Ora Renzi può spedire Calenda nel Gruppo Misto

(Di venerdì 19 maggio 2023) La sceneggiata diche litigiosamente ballano sulle macerie del cosiddetto Terzo polo si trascina di giorno in giorno. Ad alimentare le baruffe chiozzotte c’è Matteo, leader di Italia Viva, che spara contro l’alleato dalle pagine del giornale di cui è direttore, Il Riformista, fedele alla linea di non rispettare mai nemmeno uno straccio di promessa: “Non userò Il Riformista per interessi di partito”, disse il senatore fiorentino che ora agita il quotidiano come un randello per dirimere le sue questioni interne. Dall’altra parte Carlo, leader di, diventa ogni giorno più scuro e accentua la sua straboccante opinione di sé. La telenovela A pesare è la diaspora di calendiani che negli ultimi giorni si sono dimessi da incarichi direttivi o sono passati direttamente tra le ...

... hanno raggiunto un accordo per risolvere un'legale collettiva intentata dai proprietari di ... Ma qual è stata la causa scatenante Secondo quanto emerso, sembra che i due marchiabbiano ...... per loro, gli imballaggi vanno ridotti, perché spessovengono riciclati e finiscono nell'... ma lascia più margine d'ai governi). Una obiezione che anche il ministro dell'Ambiente e della ......globale di media consumer a sostenere la dichiarazione di Glasgow delle Nazioni Unite sull'... Il sito è costruito per essere mobile friendly e dunque fruibilesolo da casa ma da ogni luogo in ...

Azione non gli serve più. Ora Renzi può spedire Calenda nel ... LA NOTIZIA

“Azione – si legge in una nota – come di abitudine ha analizzato ... Ci dispiace per questa caduta di stile dopo il risultato elettorale, Sarzana ha votato Ponzanelli, noi non siamo stati altrettanto ...La notte del 6 agosto scorso, alcuni malviventi non avevano esitato a sfondare le vetrate della ... pubblica e tre auto parcheggiate davanti all’istituto di credito. Un'azione ripetuta a Sant’Ambrogio ...