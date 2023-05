Autonomia | Schlein “Forzature gravi | ci batteremo per fermarla”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo contrari nel merito e sul metodo. E' un percorso nato su: non sono stati coinvolti i territori ed è stato scavalcato il Parlamento, perchè i livelli essenziali delle prestazioni, che toccano la carne viva delle fratture sociali del Paese, quindi salute, sanità, trasporti locali, verrebbero fissati da una commissione tecnica del governo. Avanzare questa proposta senza mettere un euro per il fondo di perequazione, che dovrebbe essere di almeno 50 miliardi, significa prendere in giro le persone. Si piantano bandierine ideologiche e si rischia di dividere ulteriormente il Paese, di acuirne i divari”. Così a la Repubblica la segretaria del Pd, Elly, a proposito didifferenziata. “Siccome il governo ci ha invitato a dialogare sulle riforme, noi abbiamo detto ...