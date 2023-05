Auto in fiamme a Ladispoli | ladri smontano i pezzi elettronici da una Jaguar e poi le danno fuoco

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gravoso incendio nella zona di, dove ieri sera unasarebbe stata divorata e distrutta dalle. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del, che hanno provato a domare il. La macchina è andata innella zona industriale del Comune sulla costiera laziale. Sul luogo del rogo, si sono precipitati anche i Carabinieri per evitare feriti.inChi ha chiamato ieri i soccorsi, ha parlato di una palla diin mezzo alla strada. Leci hanno messo poco a divorare la macchina, di cui rimangono oggi solo alcunidella carrozzeria fusi o carbonizzati. Le ipotesi sull’incendio sono varie, ma è sospetto come ...

Proprio sul litorale laziale sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, per spegnere un incendionella zona industriale. Estinte lela macchina, una Jaguar, è andata completamente ...TRENTO . Sono ben 4 , trae pullman , i roghi che negli ultimi 10 giorni hanno coinvolto diversi veicoli nel centro di ... teatro la scorsa notte di un rogo nel quale sono state date alle...In quella notte, lesi sono propagate nella parte posteriore di un pullman turistico parcheggiato in via Dogana. Soltanto l'intervento di alcuni passanti ha scongiurato conseguenze peggiori. ...

In fiamme l’auto di una donna ex titolare di un bar a Casarano, s’indaga LeccePrima

Gravoso incendio nella zona di Ladispoli, dove ieri sera una Jaguar sarebbe stata divorata e distrutta dalle fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provato a domare il ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...