Australia | 95enne fermata dal taser di un poliziotto | è grave

L'agente verrà interrogato Mercoledì mattina due agenti della polizia locale si sono recati a Yallambee Lodge, una casa di cura specializzata in residenti con esigenze di assistenza più elevate, ...Unaaustraliana affetta da demenza e costretta a camminare con un deambulatore è stata colpita con un taser dalla polizia nella casa di riposo in cui viveva perché brandiva un coltello: l'anziana, ...... una cittadina dello Stato del Nuovo Galles del Sud, in. Una donna di 95 anni, affetta da ... Nella caduta la, Clare Nowland, ha riportato la frattura del cranio e un'emorragia cerebrale.

La donna, che camminava con l'aiuto di un deambulatore, aveva in mano un coltello. Rabbia e sgomento da parte della famiglia e di tutta la comunità ...