Attese le dimissioni di Berlusconi nelle prossime ore

(Di venerdì 19 maggio 2023) Silviopotrebbe essere dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia ...

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia ...Leggi anche Berlusconi,probabili già venerdì Berlusconi, tornano voci su: Cav scalpita ma è braccio di ferro con medici Berlusconi, Tajani al San Raffaele: "Presidente in forma ...Silvio Berlusconi dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nella tarda mattinata di oggi. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia, ricoverato da 45 giorni al San Raffaele di Milano per una ...

Berlusconi, dimissioni attese in tarda mattinata Adnkronos

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia ...Il Segretario del Pd di Anzio Luigi Visalli agli arresti domiciliari. Visalli è tra le 279 persone denunciate in tutta Italia per indebita compensazione di crediti d’imposta derivanti da attività di f ...