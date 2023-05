Atp Roma 2023 | Tsitsipas in semifinale con Medvedev

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Stefanossi qualifica per ladegli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il greco, numero 5 del mondo e del seeding, supera il croato Borna Coric, numero 16 del ranking Atp e 15 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 36 minuti.affronterà inil russo Daniil, numero 3 del mondo e terza testa di serie. “Non ho giocato la mia migliore partita ma una vittoria è una vittoria e sono felice comunque. Il fatto è che ai campi sono molto diversi l’uno dall’altro, bisogna sapersi adattare e non sempre ci si riesce. Stavolta ho servito abbastanza male, ma lo ha fatto anche lui. ...

