ATP Roma 2023 | Daniil Medvedev | “La preparazione sulla terra ha funzionato Mai nessuno come Nadal”

(Di venerdì 19 maggio 2023)non aveva mai vinto una partita agli Internazionali d’Italia prima di questa edizione. Il russo si è spinto fino alle semifinali, dove affronterà Stefanos Tsitsipas, confermando i notevoli progressi fattirossa, superficie che il numero tre del mondo non ha mai apprezzato particolarmente. Il russo si è presentato in conferenza stampa e ha parlato ai giornalisti del suo attuale stato di forma e disi sente a giocare sul rosso. Queste le sue parole, riportate anche da Ubitennis: “Ricordo di essermi seduto qui prima del torneo e di aver detto di quanto mi sentissi bene in allenamento. Sono contento di essere riuscito a far sì che fosse così anche oggi in campo perché i match e gli allenamenti sono due storie diverse. Non ho cambiato le cose in allenamento, ma forse ...