Atletica | squalificato l’azzurro Nick Ponzio | ha saltato tre controlli anti-doping

(Di venerdì 19 maggio 2023) “La Procura nazionalecomunica che al sig. Nicholas James(tesserato Fidal) è stato applicato 1 anno di squalifica per la violazione dell’articolo 2.4 del Csa, con decorrenza della sanzione dal 20/04/2023 e scadenza al 19/04/2024”. Con questa nota Nado Italia ha comunicato la durata della squalifica di, dando una spiegazione ai messaggi criptici lanciati nelle scorse settimane dallo specialista del getto del peso italo-americano che ai Giochi di Tokyo 2020 e ai Mondiali dell’anno scorso in Oregon ha gareggiato in maglia azzurra. Sui social, che ha vinto anche due titoli italiani ed è primatista nazionale indoor con 21.61, aveva raccontato di “essere stato spinto via dall’” (leggi qui). Successivamente aveva precisato: “Ho ...

Nick Ponzio, pesista della Nazionale azzurra di atletica leggera, è stato squalificato per un anno dalla Procura Nazionale Antidoping a seguito della violazione dell'articolo 2.4 del Codice Sportivo Antidoping. Ponzio, atleta tesserato per l'

