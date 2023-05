(Di venerdì 19 maggio 2023) Nuovo appuntamento con Athletics2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’. Ospite in trasmissione, l’allenatore delle Fiamme Gialle Claudio, con cui il nostro Christian Marchetti ha voluto tracciare un bilancio sullo Sprint Festival 2023 lo scorso 30 aprile a Roma. “Siamo stati contenti – afferma– è stato un momento bellissimo, abbiamo raddoppiato l’impegno e anche la soddisfazione. Insieme al Presidente della Società Organizzatrice, Andrea Amato, ci siamo detti che lo Sprint è un continuo rilanciarsi. Quest’anno abbiamo potuto ospitare la Nazionale Olimpica della 4×100: un momento meraviglioso che difficilmente potremo dimenticare. Anche Roma, come Firenze, nonostante le condizioni climatiche, ha avuto successo. L’intenzione di portare tanti giovani ha ...

Atletica, Licciardello: "Tortu ora è più forte. La diatriba Jacobs-Kerley fa bene. Omanyala Da vedere se..." OA Sport

