Atleti più pagati del 2023 | Verstappen ' battuto' da Hamilton

(Di venerdì 19 maggio 2023) Consueto, annuale, report da "conti in tasca" agli, quello diffuso da Forbes , che stila la classifica dei personaggi più ricchi del panorama sportivo globale. Sono conti che prendono in esame ...

Max Verstappen figura sul podio degli gli, under - 25, chehanno guadagnato negli ultimi 12 mesi . Forbes prende in esame i ricavi frutto dell'attività sportiva, quindi l'ingaggio pagato ...Ed è questo amore che sta spingendo, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara a scendere per le strade, muniti di badile e scarponi, per aiutare ilpossibile le persone che sono state colpite ...Gli azzurri si confronteranno con igrandidel mondo: il campione olimpico di Tokyo 2020, il tedesco Florian Wellbrock , l'ungherese Kristóf Rasovszky (argento a Tokyo) e il francese ...