Atalanta-Verona tra coppe e salvezza | bookie per la scossa bergamasca | impresa gialloblù a 5 | 80

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nell'incrocio tra corsa al piazzamento per lee alla, spicca il testa a testa tra, in campo domani pomeriggio...

Zaffaroni: “Coraggio con l’Atalanta, a dicembre avremmo firmato per essere qui” Hellas1903.it

Domani, sabato 20 maggio, alle 18 l’Hellas è in trasferta a Bergamo sul campo dell’Atalanta. I gialloblù si giocano una fetta di salvezza.Tramite un tam tam via social e whatsapp, i tifosi della Curva Nord dell'Atalanta si sono dati appuntamento per le ore 17 di sabato 20 maggio, un'ora prima della partita di campionato col Verona, ...