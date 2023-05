Atalanta - Verona pronostico No Goal a 1 87 | Zapata e Hojlund

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ultima chiamata per. I bergamaschi, reduci da due sconfitte consecutive, hanno bisogno di una vittoria per rientrare in corsa per un posto Champions mentre gli scaligeri, tornati al ...

Ultima chiamata per. I bergamaschi, reduci da due sconfitte consecutive, hanno bisogno di una vittoria per rientrare in corsa per un posto Champions mentre gli scaligeri, tornati al terzultimo posto, ...INFORTUNATI: Hateboer, Palomino, Ruggeri; Boga, Vorlicky, Zapata. Leggi anche I consigli ...INFORTUNATI: Dawidowicz, Doig (dubbio); Duda, Hrustic; Henry, Lasagna (dubbio). ...Sabato sono in calendario Cremonese - Bologna (ore 15),(18) e Milan - Sampdoria (20.45). Domenica tocca alla sfida salvezza Lecce - Spezia (12.30), Torino - Fiorentina (15), Napoli ...

Probabili formazioni Atalanta-Hellas Verona: Gasperini punta su Hojlund, Zaffaroni su Braaf FantaMaster

Alla vigilia di Atalanta-Verona, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma domani 20 maggio alle 18, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli scaligeri Marco ...