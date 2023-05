Atalanta-Verona | i convocati di Gasperini | stagione finita per Zapata

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono venti i calciatoridall’allenatore dell’Gian Pieroin vista del match casalingo contro l’Hellas. Dopo Brandon Soppy, fermo per una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro, laanzitempo anche per Duvan. L’attaccante aveva accusato un dolore al polpaccio destro dopo l’allenamento di mercoledì prima di pranzo e si è sottoposto ad esami strumentali: l’ex Napoli ha rimediato una lesione muscolo-tendinea distale del gemello mediale della gamba destra. IPortieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Colombo, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Lookman, ...

Commenta per primo Sono arrivate le decisioni di Gian Piero Gasperini in casaverso la sfida contro il. I dubbi riguardavano principalmente Berat Djimsiti e Ademola Lookman : entrambi sono convocati , ma è più probabile un impiego a gara in corso che dal 1′...... in casi di sconfitta della Cremonese con i felsinei, ad una tra Spezia e- entrambe a quota ... quando a sorpresa sbancarono il Gewiss Stadium battendo 2 - 0 l'. Da allora quattro ...I convocati nerazzurri di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare ilTramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la lista convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il. I CONVOCATI - Bernasconi, ...

Zaffaroni: “Coraggio con l’Atalanta, a dicembre avremmo firmato per essere qui” Hellas1903.it

L'attaccante dell'Atalanta ha infatti subito una lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra ...La lista dei convocati gialloblù per la gara contro i nerazzurri L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni ha convocato 24 calciatori per Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 36a giornat ...