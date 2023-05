Atalanta | stagione finita per un attaccante | niente Inter! – Sky

(Di venerdì 19 maggio 2023) Brutte notizie per l’guidata da Gian Piero Gasperini. Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, infatti, i bergamaschi hanno perso un giocatore importante per il resto della. Gara contro l’Inter compresa.– La prossima settimana si disputerà la gara tra Inter ea San Siro. Tra i giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita, però, non sarà disponibile Duvan Zapata. L’colombiano infatti ha rimediato una lesione muscolo-tendinea alla gamba destra.per lui. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

...50 mentre un'altra doppietta di Dusan Vlahovic, come nella scorsa, paga 10 volte la posta. ...20) e Spezia (3,60), con il Verona (6,50), impegnato a casa dell'(1,55), fortemente ...... che lo rendono il quarto miglior marcatore azzurro in una singola, dietro solamente a ... In corsa per un posto in coppa anche l', che ospita il Verona ed è offerta vincente a 1,55, ...Come vedere- Verona in diretta tv e in streaming- Verona in programma sabato ... A partire da questa, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv ...

ATALANTA, STAGIONE FINITA PER ZAPATA - Sportmediaset Sport Mediaset

l'attaccante colombiano ha rimediato una lesione muscolo-tendinea alla gamba destra Stagione finita per Duvan Zapata: l'attaccante colombiano ha rimediato una lesione muscolo-tendinea alla gamba ...Dopo Brandon Soppy, affetto da lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro, nell'Atalanta chiude anzitempo anche la stagione di Duvan Zapata. (ANSA) ...