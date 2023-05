Dopo Brandon Soppy, affetto da lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro, nell'chiude anzitempo anche ladi Duvan Zapata. Sono arrivati all'atto delle convocazioni per la gara col Verona gli esiti degli esami strumentali del centravanti colombiano, che aveva ...... quando a sorpresa sbancarono il Gewiss Stadium battendo 2 - 0 l'. Da allora quattro ... il massimo a cui Orsolini e compagni possono aspirare in unacomunque molto positiva, in netta ...Ecco, dunque, il quadro della situazione attuale relativo alle panchine dei club di Serie A per la2023/2024 .: Gasperini (contratto fino al 2024) BOLOGNA : Thiago Motta (contratto ...

Atalanta: stagione finita anche per Zapata Tiscali

L'Atalanta perde Zapata per le tre partite che mancano alla fine del campionato, a cominciare da quella col Verona. Ecco l'esito degli esami ...L'attaccante dell'Atalanta ha infatti subito una lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra ...