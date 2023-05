Serie A, ufficiali date e orari dei match della 37esima giornata: la gara clou è latra Juventus e MilanIl Napoli ha già stravinto il campionato, ma ci sono ancora giornate da ...Inter -......(L) after he was substituted during the Italian Serie A football match between Napoli and... Sulla Roma di Mourinho: " Sarà unainteressante, il Siviglia è molto forte e ogni anno arriva ...Commenta per primo Sono arrivate le decisioni di Gian Piero Gasperini in casaverso lacontro il Verona. I dubbi riguardavano principalmente Berat Djimsiti e Ademola Lookman : entrambi sono convocati , ma è più probabile un impiego a gara in corso che dal 1′...

Atalanta, sfida-europea col Verona senza la spinta della Curva Nord L'Eco di Bergamo

Lega Serie A ha comunicato il programma con date e orari della 37ª giornata di Serie A. L'Inter sarà impegnata a San Siro contro l'Atalanta sabato 27 maggio alle 20:45. Si tratterà dell'ultimo impegno ...Sono arrivate le decisioni del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini in casa Atalanta verso la sfida contro il Verona. I dubbi riguardavano principalmente due giocatori: Berat Djimsiti e Ademola ...