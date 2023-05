Atalanta | per Zapata la stagione è finita Col Verona rientra Lookman

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 maggio 2023) Bergamo. Dopo oltre un mese ai box, l’ritrova Ademola. Il nigeriano ha smaltito il problema muscolare che lo tiene fermo dal 15 aprile ed è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini, che lo ha convocato per la sfida di sabato 20 maggio alle 18 contro il. Rientro immediato anche per Berat Djimsiti dopo la distorsione alla caviglia: ha lavorato parzialmente in gruppo già durante la settimana e la vigilia ha confermato le buone sensazioni dei giorni scorsi. Chi non ci sarà è invece Duvan: aveva lamentato un fastidio al polpaccio dopo l’allenamento di mercoledì (17 maggio) e gli esami a cui si è sottoposto hanno riscontrato una lesione della giunzione muscolo/tendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Una diagnosi che mette fine in anticipo alla sua ...