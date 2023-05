Atalanta-Hellas Verona | Zaffaroni | “Conterà l’atteggiamento”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Dovremo fare una gara di grande attenzione e intensità. Parlare di moduli ha senso fino ad un certo punto, in questo momento conta”. Mister Marco, tecnico dell’, parla così in conferenza a stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’. I gialloblù si trovano a quota 30 punti insieme allo Spezia in questa serrata lotta alla salvezza: “Ci sarebbe piaciuto giocare in contemporanea, ma bisogna essere bravi ad andare oltre questi discorsi”, ha ammesso il tecnico. “L’allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per definire bene le situazioni di Verdi, Magnani e Lasagna. Si tratta di problemi muscolari di entità non elevatissima, ma non possiamo nemmeno forzare. A inizio settimana si sono allenati a parte, da giovedì sono stati riaggregati al ...

Marco Zaffaroni, allenatore dell'Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Marco Zaffaroni, allenatore dell'Verona, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Se mi sarebbe piaciuto giocare insieme allo Spezia Sì, ma dobbiamo essere bravi ad andare oltre ...L'in occasione della partita di campionato di sabato (ore 18) a Bergamo contro l'Verona dovrà fare sicuramente a meno di Duvan Zapata. Per l'attaccante colombiano, che finito l'...Le probabili scelte di Marco Zaffaroni in vista della gara di Serie A contro l'. Chi recupera tra gli infortunati L'Verona sta preparando la prossima sfida di Serie A contro l'. Zaffaroni non potrà però contare su Duda, Dawidowicz, Hrustic e Henry che ...

Probabili formazioni Atalanta-Hellas Verona: Gasperini punta su Hojlund, Zaffaroni su Braaf FantaMaster

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Marco Zaffaroni, chiamato a presentare il match contro l’Atalanta ai microfoni della sala stampa di via Olanda. Di seguito, dunque, le principali ...Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro l'Atalanta ...