(Di venerdì 19 maggio 2023) Sulc'è grande fermento e le prossime immissioni in ruolo vedranno un buon numero di insegnanti diessere chiamati per la stabilizzazione. Masono previste sul? L'articolonel

L'ordinanza del Ministero afferma esplicitamente che quei posti sono indisponibili sia per la mobilità deidi ruolo che per lea tempo indeterminato. Pertanto sono riservate ...... dalleattese per il prossimo anno ai concorsi da bandire passando per il DPCM che regolerà la formazione dei futuri. Nuovo appuntamento con Question Time , la rubrica di ...... altri dovranno attendere lepreviste per l'anno scolastico 2023/24. I posti per il ... Nel Contratto sulla mobilità deidi ruolo è stato infatti specificato che non saranno ...

Assunzioni docenti sostegno, quante saranno nel 2023/2024 [VIDEO] Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2023/24: c'è tanta attesa perchè potrebbe essere un anno ricco di assunzioni. Il Ministero conta di arrivare a quota 56mila, le graduatorie ci sono gr ...L’accesso all’VIII ciclo TFA sostegno è ulteriormente agevolato, poi, dal piano straordinario di assunzioni dei docenti varato dal Ministro Valditara per l’a.s. 2023/24. Quest’ultimo, infatti, ...