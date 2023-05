(Di venerdì 19 maggio 2023) Le paghe da fame nell'appalto musei e la ristrutturazione della fiera ferma da tempo e indicato come "sette anni di balle". E' l'attacco dell'alla Cultura e al Turismo del Comune di...

Le paghe da fame nell'appalto musei e la ristrutturazione della fiera ferma da tempo e indicato come "sette anni di balle". E' l'attacco dell'alla Cultura e al Turismo del Comune diin una email di risposta al segretario generale, Fabio Lorenzut, e invece inviata per errore a presidenti di commissione, capigruppo e uffici ...... sono: Lungomare(lungo tutta la sua estensione), Lungomare Celommi (lungo tutta la sua ... l'Annalisa D'Elpidio e la Consigliera con delega alla viabilità Valentina Vannucci " In ...Lo ha annunciato l'regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al ... Nello specifico il 21 maggio partirà il 'Treno delle orchidee' daa Osoppo, con fermate a ...

Assessore Trieste attacca poi sbaglia e clicca 'rispondi tutti' Euronews Italiano

Le paghe da fame nell'appalto musei e la ristrutturazione della fiera ferma da tempo e indicato come "sette anni di balle". (ANSA) ...Adesso Trieste richiede alle istituzioni competenti di fare chiarezza sull’accaduto e che non venga più dato spazio a manifestazioni neofasciste. Inoltre, richiede le dimissioni immediate ...