Assalto al pullman del Foggia calcio con spranghe e fumogeni

A Barcellona nel 2010 quando sedeva sulla panchina dell'Inter piazzò un '' davanti alla ... La squadra di Mourinho eroica si difende con tutte le sue forze dall'della squadra tedesca e ...Daldi Barcellona al Tir di Leverkusen. Con un'altra eroica partita difensiva Josè Mourinho ...un altro capolavoro guidando una squadra falcidiata dagli infortuni a resistere dall'del ......la seconda finalista di Champions League che i voli per la Turchia sono già stati presi d': ...saranno (probabilmente sì) dei pacchetti comprensivi di biglietto + viaggio (in aereo o in).

Guerriglia allo Zaccheria, assaltato il pullman dei giocatori del Foggia: le immagini video FoggiaToday

Nei tafferugli nessuno è rimasto ferito, ma il lancio dei fumogeni ha infranto il vetro del pullman della squadra foggiana. Le indagini sono affidate alla polizia ...E’ stato assaltato ieri sera da un gruppo di ultras armati con spranghe e fumogeni il pullman del Foggia calcio di ritorno dalla sconfitta contro l’Audace ...