Ascolti tv ieri | flop Europa League su Rai1 battuta da Canale 5 Boom Tv8

... considerando il successo d'riscontrato in una fascia oraria tra l'altro difficile. A ... in occasione della centesima diretta , ha accolto i Boomdabash e Paola Cortellesi, mentreha fatto ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di, giovedì 18 maggio 2023 . Su Rai 1 'Bayer Leverkusen Roma' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Il Diavolo veste Prada' il film su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori ......di piazzare Report in una fascia oraria che fino a quel momento aveva portato grandiper la ... Report non è di Ranucci, né di chi amministra oggio domani la Rai ma del pubblico che paga ...

Ascolti tv, lunedì 15 maggio 2023: Vivere non è un gioco da ragazzi (16.3%), L’Isola dei Famosi (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

È stato ascoltato ieri, giovedì 18 maggio, in tribunale: la prossima udienza (e forse la sentenza di primo grado) è fissata per il 13 luglio. L'uomo è l'unico imputato per l'omicidio di Giuseppina Di ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 18 maggio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la partita di Europa League Bayer Leverkusen-Roma. Su Rai 2 L’amore infedele. Su ...