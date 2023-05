Ascolti Tv 18 Maggio 2023 | La Juve fa vincere Tv8

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tv8 al 15,8% Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Giovedì 18: Standard Auditel Palinsesti 18 05 23 Standard Auditel Fasce 18 05 23 (Nella foto un momento di Siviglia –ntus) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Tv giovedì 182023, in prima serata su Rai1 la semifinale diEuropa League Bayern Leverkusen - Roma è stata seguita da una media di 2.437.000 spettatori pari all'11.6%. Su Canale 5 Il ...Sfide tra tornei, squadre e piattaforme in tv il 18 di. La finale di Europa League sarà tra ... fin quiflop I numeri di Auditel parlano chiaro: si rimane lontani dai numeri registrati ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 18: vince Tv8 con la Juventus. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Tv8, Siviglia - ...

3,3 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,4 milioni per il reality di Canale 5 ...Giovedì 18 maggio la semifinale di Europa League Bayern Leverkusen-Roma su Rai 1ha interessato 2.437.000 spettatori, ma ad avere la meglio è il film Il Diavolo Veste Prada, cult del 2006, che ha ...