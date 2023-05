Ascolti Tv 18 maggio 2023 | Il Diavolo veste Prada tiene botta anche al calcio

(Di venerdì 19 maggio 2023)Tv giovedì 18, in prima serata su Rai1 la semifinale diEuropa League Bayern Leverkusen - Roma è stata seguita da una media di 2.437.000 spettatori pari all'11.6%. Su Canale 5 Il ...

Tv giovedì 182023, in prima serata su Rai1 la semifinale diEuropa League Bayern Leverkusen - Roma è stata seguita da una media di 2.437.000 spettatori pari all'11.6%. Su Canale 5 Il ...Sfide tra tornei, squadre e piattaforme in tv il 18 di. La finale di Europa League sarà tra ... fin quiflop I numeri di Auditel parlano chiaro: si rimane lontani dai numeri registrati ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 18: vince Tv8 con la Juventus. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Tv8, Siviglia - ...

Ascolti tv martedì 16 maggio 2023: chi ha vinto tra la partita Inter-Milan e Imma Tataranni Fanpage.it

Ascolti Tv giovedì 18 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la semifinale diEuropa League Bayern Leverkusen-Roma è stata seguita da una media di 2.437.000 spettatori pari all’11.6%. Su Canale 5 Il ...L'incontro Siviglia-Juventus di Europa League è il programma più visto con 3.1 milioni di spettatori per il 15,8% di share ...