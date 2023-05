ASCOLTI TV 18 MAGGIO 2023 | DELUDE BAYER-ROMA ALL’11 | 6% | VINCE LA SERATA SIVIGLIA-JUVENTUS CON IL 15 | 8% | IL DIAVOLO VESTE PRADA 12 | 2% | DRITTO E ROVESCIO | LA LACRIMAZIONE A MATTINO 5

(Di venerdì 19 maggio 2023)TV 18· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Rai Sport – x + xLeverkusen-– 2437 11.47Porta a Porta + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – x5 News – x5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne Story – x + xL’Isola dei Famosi – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Schermo Nero – x + xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! ...

Condotto da Carlo Conti , in diretta dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, arriva il quarto appuntamento dello show che si sta aggiudicando record su record neglidel prime - time.... rispettivamente, sabato 20 e sabato 27e, a differenza dei primi quattro appuntamenti, come ... Riuscirà la trasmissione a replicare di sabato il successo d'che sta ottenendo ogni venerdì...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la partita di Europa League 'Bayer Leverkusen Vs Roma' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Unfaithful L'amore infedele' piace a .000 spettatori con il % ...

Ascolti tv martedì 16 maggio 2023: chi ha vinto tra la partita Inter-Milan e Imma Tataranni Fanpage.it

Dal 29 maggio riparte l'appuntamento con le riprese de Il Paradiso delle Signore 8. La seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è confermata nel palinsesto pomeridiano della rete ammiragl ...Nel magazine di maggio di VITA abbiamo voluto spostare il punto di vista. Smettere di pensare che “il problema” stia nei ragazzi, come singoli e come generazione o di illudersi che il nostro compito d ...