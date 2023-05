Arriva il Giro d’Italia | Bergamo e la provincia si tingono di rosa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sarà una festa, come sempre. E il tema è chiaro: il, il colore dele ladomenica 21 maggio accoglieranno sulle loro strade il passaggio della 15ª tappa, che per la stragrande maggioranza si svilupperà in territorio orobico. Ovviamente negozianti e le case sono in festa in tutta la, tra palloncini, addobbi e decorazioni anche creative. Dalla Roncola, dove la casa parrocchiale è illuminata di, fino a Selvino, dove è stato completato anche il murales dedicato, ma anche verso la Valle Imagna, Almenno San Salvatore, Villa d’Almè, la val Brembana e la val Seriana. In tutte le strade negozianti e case sono addobbate per celebrare il transito del gruppo.

...il resto della stagione atterrendo lo spettatore per poi prenderlo ine prendere inle ... macon 10 anni di ritardo C'è una nuova teoria sul perché non abbiamo ancora incontrato gli ...Un museo "diffuso", invece, metterebbe in risalto tutte quelle realtà che esistono inper l'... nel mondo, ma vorrei che chida ITS imparasse a lavorare in maniera collettiva, a gestire ...... oltre 300 aziende, 20.000 addetti, 7 miliardi did'affari di cui circa il 70 per cento ... Pensiamo per esempio all'impulso che già oggi dall'aerospazio, e al potenziale che può avere in ...

Giro d'Italia, 13^ tappa: Rubio vince a Crans Montana, Thomas resta in maglia rosa Sky Sport

Doveva essere un tappone, si è trasformata in una tappetta: soli 74 chilometri per la tredicesima frazione del Giro d'Italia 2023 con arrivo a Crans Montana. Ancora la fuga a dettar legge e arriva la ...Nella 13esima tappa del Giro d’Italia, ridisegnata dal maltempo, vince Einer Rubio, seguito da Thibaut Pinot secondo e Jefferson Cepeda terzo. Niente salita del Gran San Bernardo, la gara parte da Le ...