Ariaferma su Rai 3 | trama e cast del film con Toni Servillo e Silvio Orlando in onda stasera 19 maggio

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 maggio 2023)19Rai 3 manda inin prima visionee recensione delconè ilche gli spettatori di Rai 3 potranno vedere, 19, in prima serata. La pellicola, diretta da Leonardo Di Costanzo, viene trasmessa in prima visione. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in collaborazione con Bruno Oliviero e Valia Santella., recensione, curiosità,e trailer del lungometraggio.Italia, in un luogo imprecisato e fuori dal tempo. Un carcere di ...