Ardea | blitz alle Salzare | sgomberate 44 famiglie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 maggio 2023)– È in corso, dprime ore del mattino, lo sgombero di 44 appartamenti del complesso abusivo “Le”, ad. Presenti sul posto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza e i servizi sociali del Comune. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca qui.